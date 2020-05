$!Pruebas de coronavirus en La Ciénaga no fueron realizadas por Salud Pública, dice el ministro

El ministro de Salud Pública declaró hoy que las pruebas de coronavirus realizadas en el sector La Ciénaga no fueron hechas por el órgano, sino por el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Sánchez Cárdenas sostuvo que en el procedimiento, en el cual se hicieron unas 100 pruebas donde 26 dieron positivas al coronavirus, ni se notificó a SP ni se contó con la participación del organismo.

“En La Ciénega esas pruebas que se hicieron las hizo el Servicio Nacional de Salud (SNS) y tengo entendido que acompañados por algunos miembros de las Fuerzas Armadas; no las hizo el Ministerio y cuando se practicaron tampoco fue notificado. Nosotros estamos haciendo la revisión de esa actividad con fines de clarificar. El MSP no estuvo participando en esa operación de manera que lo que estamos haciendo es investigando esos casos”, apuntó el funcionario durante el boletín No. 53 de seguimiento al coronavirus.

Añadió que para hacer los análisis de COVID-19 se debe notificar al ministerio y que ahora dicha entidad tiene que revisar las condiciones en las que se llevó a cabo el procedimiento.