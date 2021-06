$!RD avanza en el proceso de vacunación; reserva las vacunas para segunda dosis

Vacunas y embarazadas

El Ministerio de Salud Pública informó que las embarazadas pueden vacunarse contra el COVID- 19 a partir del segundo o tercer trimestre de embarazo, sin importar el tipo de vacuna. De igual forma, las autoridades indicaron que no necesitarán una indicación médica para recibir la inyección. “Esto fue discutido con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, no tiene que llevar indicación. Si usted está en el segundo o tercer trimestre de embarazo, no importa la vacuna”, explicó el ministro Daniel Rivera. Indicó que, para las embarazadas, se dispondrán las vacunas de Sinovac y Pfizer. El ministro precisó la importancia de la vacunación en las mujeres encintas por el riego que conlleva su estado.