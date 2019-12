$!Realizan jornada de donación de sangre en el país

La AFS Intercultura en República Dominicana y más de 50 organizaciones sin fines de lucro a nivel nacional e internacional celebraron este martes #UnDiaParaDarRD o #GivingTuesday.

Pablo Viñas, representantes en el país de AFS Intercultura, dijo que con esto se busca crear conciencia de lo importante que es donar sangre.

Señaló que recibieron personas que, voluntariamente, donaron sangre para los infantes con cáncer que reciben apoyo de la Fundación Amigos Contra el Cancel Infantil (FACCI).

Sostuvo que con la integración de cerca de 50 organizaciones se busca promover el altruismo, cualidad esencial de un ciudadano global que ayuda a tener un mejor país.

El Día De Dar o #GivingTuesday se realizó desde las 8:30 de la mañana de este martes y los requisitos exigidos para donar sangre estaban no haber padecido enfermedades transmisibles por sangre, no haberse realizado tatuajes en los últimos años, tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud, no consumir drogas.

Asimismo, pesar más de 110 libras, no haber donado sangre en los últimos tres meses los hombres y cuatro las mujeres, no haber consumido alcohol en las últimas 24 horas, no haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales y no haber consumido alimentos en dos horas anteriores.

Otro requisito para las mujeres era no tener el período menstrual.