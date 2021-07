$!Recomiendan cierre de centro para enfermos mentales de Higüey e investigar a pastora

Asegura en el informe que las condiciones de las habitaciones son inadecuadas porque no poseen camas, no están iluminadas y no cuentan con baños.

Por baño “lo que evidenciamos es un espacio con un agujero donde aparentemente hacen sus necesidades”, indica.

Aclara que en ninguno de los espacios identificaron tomas de agua y lo que usan como baño es un espacio mal oliente.