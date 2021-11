Regional del Distrito Nacional del CMD deplora forma de pago a los galenos

Elvis Florentino, quién es parte de la Junta directiva de la Regional, aseguró que de su llamado no ser escuchado se tomarán medidas drásticas para defender a los médicos del país.

“Nosotros somos los encargados de dar el ejemplo, que nosotros le decidimos a la población si somos los encargados de dar el mensaje de mantener el distanciamiento social y miren lo que paso ahí, eso no lo vamos a permitir”, señaló Zabala Cabral.

Manifestaron que el Servicio Nacional de Salud (SNS), está actuando de manera insensata al retener el pago de los incentivos de los recursos aportados por el Seguro Nacional de Salud (Senasa) en los hospitales nacionales, que aún no se los han depositado.

Denunciaron que luego del acuerdo firmado con las ARS estas se resisten al despacho de medicamentos a médicos no afiliados a la misma, no se les han aumentado los procedimientos y no se han asignado códigos a los nuevos médicos.

Debido a esto, la Regional del Distrito del CMD manifestó que el SNS al igual que las ARS tienen el plazo de un mes para el pago de esos incentivos y cumplir con el acuerdo.

El incentivo, que comprende el 10% de los servicios facturados en el centro de salud, se entrega a los colaboradores según su productividad y desempeño, en dos períodos de seis meses por año.

Los galenos aseguraron que de no cumplir con el pago no descartan hacer una huelga.