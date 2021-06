$!Repletos los centros de vacunación en la capital

Las personas acudieron masivamente este sábado a los centros de vacunación del Distrito Nacional, la mayoría jóvenes y menores de 18 años, en el primer día en que se permitió la inoculación a esa población.

Residentes de lugares como Zona Colonial, ensanche Piantini y El Vergel llegaron desde temprano con bultos de comida, toallas y otros insumos para poder permanecer en dichos centros. La población estaba integrada por adolescentes, jóvenes y adultos, pero en su gran mayoría eran jóvenes los que predominaban en las extensas filas que rodeaban los puestos de vacunación.

La señora Beny Pereyra llegó a las 5.30 a.m. al puesto de vacunación en Plaza Lama de la avenida 27 de Febrero con su hijo José Pereyra, de 14 años. Dijo que todo el proceso comenzó a desarrollarse de manera desorganizada pero que luego llegó la policía y que se normalizó y se organizaron las personas en filas. Manifestó que está confiada en la vacuna porque ella se aplicó las dos dosis y se siente segura.

Por otra parte, Roberto González consideró el proceso como “traumático”. “Esto es un caos”, dijo con un tono incómodo, mientras esperaba con su vástago desde las 6.00 a.m. y la fila, según él, no avanzaba. González, residente en la Zona Colonial, estaba también en el centro de vacunación de Plaza Lama, y se quejó de que en “ese lugar no hay orden y que todos entran en la fila y los policías no dicen nada”.

Mientras, Enriqueta Manzueta, del ensanche Piantini, fue con su hija Jennifer de 13 años, quien tiene una condición especial, describió el proceso de vacunación muy lento, pues ella estaba allí desde las 5:45 a.m. y eran las 10.00 a.m. y aún no llegaba su turno. Consideró que, por la condición de su hija, debieron darle prioridad.

Los centros de vacunación como Plaza Lama de la 27 de Febrero, el que funciona en la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu), y el de Ágora Mall estaban llenos. La población joven acudió al llamado de manera masiva y con mucho civismo a inocularse contra el COVID-19 después que las autoridades de Salud dispusieran la vacunación de este segmento a partir de este fin de semana. Los menores desde los 12 años serán vacunados con la vacuna de Pfizer, cuyo primer lote llegó al país este viernes, ascendente a 228,150 dosis.