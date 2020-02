Representante OPS respalda labor de las autoridades sanitarias en prevención de coronavirus

La representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) confirmó que en país no hay coronavirus (2019-nCoV) y que el estado de salud de las cinco personas que se encuentran en observación en el hospital militar Ramón de Lara es normal por lo que de seguir así ya será dadas de altas en el día de mañana (sábado).

Alma Morales dijo que en República Dominicana no se ha reportado ningún caso sospechoso de coronavirus y llamó a la población a no alarmarse y mantener la calma, porque si no han estado en contacto directo con algún afectado del virus y si no han viajado a la República Popular de China, no hay de qué preocupase.

“El día, minuto y la hora que en este país realmente se confirme que hay un caso sospechoso no se va a ocultar y nunca se ha ocultado la información, todo lo demás es rumor”, dijo Morales.

La OPS trabaja con los ministerios de salud de América Latina y el Caribe, con el fin de ayudarlos a prepararse para hacer frente a posibles importaciones de casos del nuevo coronavirus (2019-nCoV).

En una serie de actividades de cooperación técnica, expertos de la OPS en laboratorio, epidemiología, manejo clínico, prevención y control de infecciones, y otras áreas, están apoyando a funcionarios de salud pública en los países.