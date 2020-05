$!Resultados de las pruebas rápidas para el COVID-19 generaron pánico en La Ciénaga

Dirigentes comunitarios de La Ciénaga negaron que en ese sector haya un brote de coronavirus como se ha informado. Explicaron que la semana pasada Salud Pública hizo un operativo y que del mismo unas 26 personas resultaron positivas, pero luego se hicieron una segunda prueba con resultados negativos.

Jesús Martínez, presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de la Ciénaga, dijo que en las pruebas rápidas hechas por el Servicio Nacional de Salud, él y su esposa supuestamente salieron positivos al COVID-19, pero que luego se hicieron una segunda prueba en un reconocido laboratorio autorizado por las autoridades dando negativo.

Explicó que la desinformación les ha está causando problemas porque ahora los vecinos ni se les quieren acercar.

"Se nos ha difamado a nosotros y al barrio, se nos ha hecho daño, la gente ni se quiere arrimar a nosotros cuando nos ven, es de lejito que están, nos sentimos que nos han hecho un daño psicológico con esa desinformación", dijo Martínez.

No descartó iniciar una demanda contra las autoridades que afirman que 26 personas de la Ciénaga tienen el virus sin que eso sea verdad.

"Hasta donde yo tengo entendido en la Ciénaga no ha habido ni un caso de coronavirus, en mi perímetro no se conoce un solo caso y en esta parte, según Salud Públicas, hay 14 casos", dijo el dirigente comunitario.

En tanto que Yobany Guzmán dirigente de la Fundación Comunitaria de Saneamiento Ambiental de La Ciénaga dijo que, al parecer, el Servicio Nacional de Salud cometió un error durante un operativo que hizo en el que supuestamente 29 personas dieron positivos al COVID-19.

"Parece que ellos mismos cuando llevaron los resultados allá, reenviaron otro personal para indagar mejor porque parece que el procedimiento no fue el más adecuado y cuando lo realizaron de nuevo salieron negativo.

Indicó que hay rumores entre residentes de La Ciénaga de que dos personas tienen el virus, pero que eso está confirmado.

Guzmán dijo que en la Ciénaga y demás sectores aledaños, la gente no esta respetando la cuarentena, siguen realizando sus actividades como siempre sin respetar el distanciamiento físico.

"La gente no està tomando ninguna medida, la gente sigue en bebedera y se controla un poco después de las cinco de la tarde con el toque de queda, pero hay muchos que se juntan en los patios, en las azoteas, en grupos, es una situación caótica yo no se cómo no se ha desatado un brote", indicó.