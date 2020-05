$!Salud advierte al PRM que para montar un hospital debe contar con autorización pública

Las promesas de ayuda del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el campo de la asistencia médica para paliar la crisis sanitaria por la COVID-19, aún no se concretan bien con las autoridades de salud del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La más reciente promesa de un hospital que hace el PRM sería para el municipio de Villa Vásquez, donde la antigua instalación hospitalaria fue clausurada desde hace varios años por las malas condiciones del centro, obligando a la población a acudir a los municipios San Fernando (aproximadamente a unos 30 kilómetros de distancia) o a Guayubín, para recibir la prestación del servicio.

De acuerdo con una periodista de la zona, el actual alcalde de Villa Vásquez, Jenrry Castro, ofreció a los munícipes habilitar un hospital temporal en el mismo lugar donde funcionaba el antiguo centro, pero al cuestionar al ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, sobre la autorización para tal obra, el funcionario negó que la haya otorgado.

Aún más, Sánchez Cárdenas, recordó que para levantar cualquier tipo de centro de salud se requiere de la autorización pública.

“Para montar un hospital tiene que tener autorización publica, nadie, motus proprio, incluso una clínica privada, tiene que seguir los procedimientos establecidos que se deben respetar”.

También dijo que prefiere esperar las informaciones y sometimientos de las solicitudes que se realicen para responder de forma efectiva, pero que hasta el momento, no tiene en manos ninguna solicitud en esa dirección.

Justo ayer, el ministro también informó que otro hospital temporal que el PRM instaló en La Vega, no está en condiciones de operación, aunque no precisó las razones exactas por los que no era apto para el servicio, dado que desde hace varios días indicó que se le harían las inspecciones de lugar.

Una ambulancia ante la falta de hospital

En cuanto a la falta de instalaciones sanitarias en el municipio Villa Vásquez, Sánchez Cárdenas señaló que el Servicio Nacional de Salud (SNS) junto con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISEO) son los encargados del levantamiento de la obra, y que el Ministerio se encarga, una vez construido, del proceso de habilitación que incluye la verificación de las instalación, sus capacidades técnicas, el recurso humano necesario y la cartera de servicios que ofrecerá.

Dijo que hasta ahora el Ministerio lo que ha hecho es proveer a Villa Vásquez de una ambulación para que pueda hacer el traslado de pacientes que lo demanden hasta los municipios cercanos de San Fernando de Montecristi o Guayubín.