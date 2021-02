$!Salud Pública advierte hay que seguir utilizando mascarilla tras vacuna contra el COVID-19

La viceministra de Salud, Ivelisse Acosta, explicó este miércoles que tras la vacunación las personas deben seguir utilizando las mascarillas.

“Esta mascarilla la vamos a seguir utilizando aun tengamos una cobertura de 70% o 80% de vacunación. Hay medidas básicas que tenemos que seguir utilizando”, enfatizó.

Acosta indicó que la vacunación permitirá una apertura de las actividades según evolucione el proceso de inoculación.

Con relación al uso de la vacuna en menores de 18 años, el asesor especial para enfrentar el COVID-19, Eddy Pérez Them, explicó que los estudios que se realizaron para determinar la efectividad y los efectos que puedan surgir de la vacuna contra el coronavirus no incluyeron a esta población.

“Mientras no se tenga la información, la evidencia de cuál es el resultado de su eficacia y seguridad no podemos recomendar la vacuna. Estamos muy positivo de que a medida que vayamos vacunado por fase va a llegar información y entonces vamos a poder trabajar con ese grupo de población que no se han podido vacunar en esta fase”, precisó.