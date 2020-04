$!Salud Pública asegura provincia Espaillat “está recibiendo la atención debida”

En la rueda de prensa de hoy, el funcionario afirmó que el Ministerio de Salud Pública tiene una división territorial bien establecida en la provincia Espaillat y que las directrices que se están dando en todas las demás van indicando que de 10, 15 y 20 pruebas que se tomen indican el comportamiento del COVID-19 y a esa dirección van dirigidas las acciones de los epidemiólogos.

Reiteró que las violaciones de los confinamientos y la separación social inducen a que se multiplique el coronavirus en el país.

“Nosotros estamos ya en una fase que no es de casos importados, que no es de casos esporádicos, que no es de conglomerados sino de circulación comunitaria”, por lo que, afirmó, se debe tratar de contener ahora la pandemia.

Sánchez Cárdenas dijo que se han hecho un total de 7,151 pruebas PCR y 4, 000 pruebas rápidas para detectar el virus, que en el país ha causado 118 muertes y 2,349 casos confirmados.