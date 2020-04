$!Salud Pública califica como exceso decir que muchos mueren en sus casas de coronavirus

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas consideró un exceso decir que una gran cantidad de personas está muriendo en sus casas a por COVID-19.

“Habíamos dicho anteriormente que solo un 18 por ciento de todas las muertes registradas se dan en hogares. Decir de una gran cantidad de gente que está muriendo en la casa yo creo que es un exceso”, dijo el funcionario.

Sostuvo que todas las muertes son registradas mediante los protocolos que se están siguiendo y estas deben aparecer en las estadísticas que manejan aunque no ocurran en centros hospitalarios, en los que el reporte es obligatorio.

“No respondemos rumores, si no que aplicamos los procedimientos establecidos de notificación. Un fallecido tiene que recogerse en la comunidad por varias vías, porque la Dirección Nacional de Estadísticas tiene que registrar, en el cementerio se tiene que registrar y los fallecimientos de esa cantidad o que se quiere atribuir a COVID-19 no es así, puedo decir concluyentemente hasta que se me demuestre lo contrario”, puntualizó el ministro de Salud.

Explica que a través de las direcciones provinciales de salud saben cuántas personas son sepultadas cada día, cuantos notifican las clínicas y hospitales, pero si en la investigación de cada caso se determina que la muerte no fue causada por COVID- nunca aparecerá en las estadísticas de la enfermedad.

Sánchez Cárdenas hizo la aclaración ante una pregunta periodística que daba cuenta de que en la provincia María Trinidad Sánchez había preocupación porque supuestamente muchas personas mueren en sus casas por COVID-19 o con sospechas de este y no son registradas en los boletines de seguimiento a la epidemia en el país.