$!Salud Pública informa cuáles centros de vacunación cuentan con segunda dosis de AstraZeneca

En el Distrito Nacional los puestos de inoculación que cuentan con la vacuna de AstraZeneca para segunda dosis incluyen a Plaza Lama del 27 de Febrero y al Hospital Moscoso Puello que estarán aplicando esta vacuna de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a domingo.

En el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y domingos de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

En Multicentro Chuchill, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en Almacenes Garrido de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en Ágora Mall de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 7 :00 p.m. y en el hospital Santo Socorro, de lunes a domingo de 8:00 a. m. a 7:00 p.m.

En Santo Domingo este, en el Instituto técnico Comunitario San Luis, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. En el parque de Invivienda, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. y los mismos días en Mega Centro, pero hasta las 6:00 p.m.