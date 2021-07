$!Salud Pública informará mañana si en el país circula alguna nueva variante del COVID-19

La semana pasada, el ministerio presentó los resultado de las muestras enviadas a los Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), a través de las cuales se determinó que en el país circulan ocho variantes del COVI-19.

Dentro de estas ochos, dos se reportan por primera vez, siendo estas de interés, más no de preocupación cómo la delta, que aún no ha sido identifica en el país, pero que las autoridades no descartan su circulación.

Las nuevas variantes que circulan en el país son la lambda y B1.621.

Por otro lado, el ministro de salud resaltó los buenos indicadores que presentan el país, tanto en contagios como en ocupación COVID-19, ya que se mantienen a la baja. Con porcentajes similares a los registrados en abril, ante del tercer brote.

De igual forma, destacó que ya 4 millones de personas cuentan con un esquema de dos dosis.

“Nosotros estamos ahora mismo en el primer lugar .... de disminución de la letalidad . La letalidad nuestra de 1.16 está por debajo de todos los países”, dijo el ministro.