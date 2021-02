$!Salud Pública vacuna 80 integrantes del personal de primera línea del hospital Moscoso Puello

Mientras que Erica Reynoso, de medicina interna, comentó sentirte bien luego de recibir su dosis contra la COVID-19 (enfermedad infecciosa), al igual que la doctora Carmen Morales del área de Anestesiología, que además exhortó a todo el personal del hospital que vaya a vacunarse cuando le toque.

María Ramos, con siete años en el área de limpieza del Moscoso Puello, comentó: “No me la he puesto aún, pero no tengo nada de miedo para ponérmela. El día que me toque me la voy a poner”. En tanto que, Altagracia Delis Mancebo, del Departamento de Seguridad, dijo “cuando mi jefe me avise, voy y me la pongo”.