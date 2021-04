$!Salud Pública vigila pacientes que recibieron por error dosis de diferentes vacunas contra COVID-19

Aunque el Ministerio de Salud tiene un protocolo establecido para la jornada, lo ocurrido en Azua refleja fallos en la correcta aplicación del mismo. Aunque especialistas médicos consideran que se trata de “errores humanos” que no deberían volver a pasar.

“Es posible que mezclar vacunas no solo ayude a evitar los cuellos de botella en el suministro. Algunos científicos sospechan que un par de vacunas diferentes podría funcionar mejor que dos dosis de la misma vacuna”, resalta el artículo.

Un artículo de The New York Times señalaba a inicio de este mes que investigadores de la Universidad de Oxford iniciaron un ensayo suministrando a voluntarios una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech seguida de una dosis de la de AstraZeneca o viceversa, y que para abril comenzaron a analizar la sangre de esas personas “para ver lo bien que funciona este método de combinar vacunas”.

Las investigaciones preliminares sobre la combinación de dosis de vacunas, apuntan a la inocuidad en la mezcla de los fármacos hasta el momento autorizados para contrarrestar el COVID-19, aunque no se trata de estudios concluyentes.

El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, quien denunció que personas que recibieron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca se les está aplicando la segunda de Sinovac, calificó como un “accidente” esta situación “nada aconsejable”.

“Yo creo que esto fue un accidente, no hubo nada intencional. Parece que no se percataron, pero no es aconsejable (combinar las vacunas). Esos ni siquiera son médicos los que manejan eso, son esos técnicos que trabajan en eso, los promotores que trabajan en esas actividades”, indicó el galeno.

Suero explicó que las personas con las que se erró recibieron la primera dosis en el hospital Taiwán, de Azúa, mientras que la segunda les fue administrada en el ayuntamiento de esa demarcación.

Entre tanto, la presidenta de la Sociedad de Neumología y Cirugía del Tórax, Evangelina Soler, también se inclina por la tesis del “error humano”, pero advierte que eso no debió pasar.

“Sin embargo, la población que recibió dichas vacunas erradas, no debe de tener preocupaciones mayores, porque en este caso lo que se debe de hacer es colocar la dosis que corresponde en el tiempo que corresponde de la segunda vacuna”.

La especialista entiende que la eficacia no se va a mantener con la formulación de una vacuna de un mecanismo totalmente diferente a la otra. Aclaró que aún no hay estudios que indiquen una mayor inmunidad por la combinación de dos vacunas, pero tampoco que certifiquen que esto conlleve a un daño.

“Creemos que se debe de tener mucho más en cuenta, mantener el protocolo de que, si una persona se vacunó con tal o cual vacuna, la segunda dosis debe de plantearse de manera estricta de esa misma vacuna ya propuesta”.

Al respecto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos señalan que no se ha evaluado la seguridad y eficacia en la combinación de vacunas diferentes contra el COVID, por lo que ambas dosis deben completarse con el mismo producto. Sin embargo, el organismo plantea que, si se administran inadvertidamente dos dosis de distintas vacunas, “no se recomiendan dosis adicionales de ninguno de los productos en este momento”.