$!Sánchez Cárdenas admite violación del distanciamiento social

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, admitió hoy que gran parte de la población no ha acatado a cabalidad las medidas de distanciamiento social que el Ministerio ha recomendado, como forma de frenar los contagios de COVID-19, situación que ha sido criticada en reiteradas ocasiones por el Colegio Médico Dominicano (CMD).

Sánchez Cárdenas aclaró, sin embargo, que no puede establecer si el distanciamiento social en el país ha fracasado o no, como se ha señalado, pues no tiene “una bola de cristal”, para hacer ese tipo de vaticinios.

“Lo que sí es claro, y comparto con el Colegio Médico es que la aglomeración de personas, va en contra de las indicaciones que el Gobierno y el Ministerio de Salud han hecho a la población”, expuso el funcionario.

En ese sentido, reiteró que la población es muy dada a reclamar derechos, pero que cuando se trata de cumplimientos de deberes “se hacen los locos”, lamentó Sánchez Cárdenas durante el boletín número 33 sobre el coronavirus.

“En esto hay una corresponsabilidad, la ciudadanía tiene una responsabilidad en el distanciamiento social, hay que defender la propia vida y la de su familia, y tomar las medidas necesarias para preservar la salud”, puntualizó.

El ministro de Salud explicó que de esta manera se colabora con la salud de la comunidad más cercana, del país y del mundo en general, mediante acciones de contención de las aglomeraciones, el uso de las mascarillas y demás medidas de prevención.

“Ahora, en esta fase es cuando más necesitamos, (las medidas de prevención), con fines de reducir los niveles de contaminación del virus en nuestra sociedad”, enfatizó el Ministro.