$!Sánchez Cárdenas dice que no hay desabastecimiento de tocilizumab

El ministro de Salud Pública dijo hoy que en el país no hay desabastecimiento de medicamento de alto costo Tocilizumab como presuntamente han denunciado algunos pacientes.

Rafael Sánchez Cárdenas sostuvo que el Tocilizumab no está dando problemas, sino que muchas personas que no lo necesitan lo están utilizando.

Aclaró que el medicamento está indicado para pacientes con coronavirus en fase 3 y 4 de complicación pulmonar.

Sostuvo que la entidad que preside tiene en curso pedidos licitados del medicamento, por lo cual no poseen problemas de abastecimiento.

“El Tocilizumab disponible en alto costo, tenemos pedidos ya licitados que están en curso de manera que no tenemos problemas con el Tocilizumab. Lo que se está dando es que mucha gente... ha estado usado, no siguiendo protocolos, el Tocilizumab, y estamos poniendo rigor en la aplicación de tocilizumab en muchos casos. Hay gente que incluso no lo necesita que están en dase 1 de su proceso y han estado usando el Tocilizumab que en el protocolo está claramente establecido que es preferiblemente para la fase 3 y fase 4 de complicación pulmonar”, expuso.

Agregó que para los pacientes que regularmente usan el Tocilizumab se ha realizado una reserva, por lo cual “no pueden tener quejas de ninguna naturaleza”.

Añadió que el único inconveniente que poseen con el fármaco es que los pacientes quieren una marca especifica del medicamento pese a ser el mismo insumo.

“Hay algunos que no quieren usar la molécula que es la misma”, concluyó.