Se reactiva vacunación en niños en Santo Domingo

Favorece Sinovac para niños

Aumenta la cifra general de vacunados

De acuerdo a Alvin Johnson, quien labora desde hace 31 años en el puesto de vacunación de la calle Galván, durante la pandemia este fue de los pocos centros nacionales que se mantuvo en operaciones, cerrando solamente durante una semana.

Aunque la vacunación a nivel general bajó, en ese centro aumentó la cantidad de visitas diarias.

“Nosotros tenemos unos tickets que llegan hasta el 100 y a veces repetimos hasta 3 veces, es decir, que atendemos unas 300 personas en un día. En cuanto a las dosis de vacunas diarias ponemos entre 500 y 600, esto es porque un solo niño puede recibir hasta cuatro vacunas en una visita”, comentó Johnson.

Nicole Batlle, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) dijo que se han aplicado 385 mil 624 dosis de vacuna pentavalente en lo que va de año. Aunque no precisó la cifra del 2020, si afirmó que este año la cantidad de vacunas aplicadas es mayor en comparación al período anterior.

La importancia de no alterar el esquema de vacunación radica en que cuando un niño alcanza cierta edad ya no puede recibir la vacuna. Según explicó Johnson, si un niño pasa de los tres meses y no ha recibido la primera dosis de rotavirus, ya no se le puede aplicar. Igual sucede con la DPT (difteria, tétanos y tos ferina) que no se aplica si el niño tiene más de siete años.