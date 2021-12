$!Segunda y tercera dosis de vacunas siguen siendo las más demandadas

Este pasado jueves se dieron a conocer los resultados del estudio Heterovac-RD sobre Seguridad e Inmunogenicidad de la aplicación de una dosis de refuerzo en la República Dominicana.

El estudio presentado por los doctores Eddy Pérez Then, asesor especial del Ministerio de Salud en materia de Covid, y por el doctor Sten Vermund, decano de la facultad de medicina de la Universidad de Yale, testificó que luego de la colocación de la tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 los anticuerpos aumentaban 40 veces más en una medición realizada siete días después de la inoculación.

Diario Libre realizó un recorrido por algunos centros de vacunación de la capital para observar si el conocimiento de esta noticia había motivado a más ciudadanos a colocarse la dosis de refuerzo.

La primera parada fue en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde confidencialmente había tres personas vacunándose: uno de primera vez, otra de segunda dosis y una con dosis de refuerzo.

Julissa Ruiz, visitadora a médico, acudió a colocarse su tercera vacuna no inspirada en el estudio, sino porque ya lo tenía programado y al trabajar en el área de salud necesitaba la protección del refuerzo.

“Me puse mis dos dosis y estaba esperando un tiempo prudente para colocarme la tercera. Aunque no tengo planes de viajar ahora por el pico que se reporta en Estados Unidos, sé que en el futuro me van a exigir estar vacunada con Pfizer, entonces, ¿para qué esperar?”, comentó Ruiz.

El doctor Moisés Figuereo, supervisor del centro, admitió que al ser viernes, la jornada de vacunación estuvo lenta porque éste suele ser el día más flojo pero que en sentido general, los números en toda la semana estuvieron bajitos.

“El promedio de vacunados es 70 personas diarias y hoy no creo que lleguemos ni a 50”, admitió el galeno.

En el puesto de vacunación dentro del hospital Santo Socorro, su encargada, Geidy Pérez dijo que se está vacunando a buen ritmo en especial la colocación de segunda dosis en adolescentes, aunque llegan personas requiriendo la dosis de refuerzo y de vez en cuando aparece uno de primera vez.

“Vamos a esperar a mañana, pero sí, ha mejorado la demanda de dosis de refuerzo”, dijo Pérez.

Durante la visita, pudimos confirmar que dos personas que llegaron justo en el momento que estábamos presentes fueron a colocarse su segunda vacuna.

Aunque estaba completamente vacío a la hora de la visita, el centro de vacunación ubicado dentro de la parada de Transporte Espinal ubicada en la avenida Duarte esquina París tiene un esquema de trabajo muy particular: los pasajeros necesitan presentar su tarjeta para abordar cualquiera de los autobuses y los que no están inoculados tienen la facilidad de ponerse su protección contra el COVID-19 ahí mismo.

Indira Minyetty, encargada del puesto, aseguró que las vacunas más requeridas son segunda y tercera dosis.

También comentó que sobre el ritmo de vacunación de los viernes hay sentimientos encontrados.

En encuestas anteriores, algunos ciudadanos han afirmado no acudir los viernes porque suelen acudir a celebraciones en el fin de semana donde sirven alcohol y la recomendación es no ingerir esta clase de bebidas hasta que no pasen 72 horas de la vacunación.

“Hay personas que prefieren venir viernes para quedarse tranquilos el fin de semana en sus casas”, comentó Minyetti.