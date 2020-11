$!Senasa acuerda con Jompéame para brindar garantía en salud a las personas impactadas por la fundación

El Seguro Nacional de Salud, (Senasa) realizó una alianza estratégica con Jompéame para brindar protección, mediante la afiliación al régimen subsidiado, de los niños, niñas, adolescentes y adultos que cumplen con los requisitos establecidos y son beneficiados de las causas sociales y servicios que realiza la fundación.

La alianza estratégica fue firmada en la sede de Senasa por el director ejecutivo de la ARS Estatal, Santiago Hazim, y la presidenta de Jompéame, Katherine Nicole Motyka de León, quienes se comprometieron a promover y hacer cumplir las condiciones del convenio.

Durante la firma del acuerdo, Hazim felicitó a todo el equipo de Jompéame por la labor impresionante que realizan de ayudar a quienes más lo necesitan sin recibir nada a cambio.

“Quiero que sepan que todo el equipo de Senasa está dispuesto a colaborar con ustedes, ayudarlos, respaldarlos e involucrarnos en las acciones de ayuda que realizan en beneficio de las personas que más lo necesitan”, manifestó el doctor Hazim.

Mientras que Motyka de León, presidenta de Jompéame, dijo: “Nosotros estamos muy emocionados, porque realmente recibimos muchos casos de ancianos y gente que realmente necesita un seguro de salud y no lo tiene, pero ahora que podrán estar afiliados a SeNaSa eso no tiene precio. Me siento muy feliz, porque la salud es un derecho y hacer que se les garantice hará que esas familias sean muy felices”.

Susset Matos Candelario, de comunicación y mercadeo de Senasa, agradeció a Jompéame por el impacto que ha caudado en las redes sociales al sensibilizar a la comunidad digital del país a través de los casos a los que les brindan asistencia.

Responsabilidades de las partes

Con la alianza con Jompéame, SeNaSa se compromete a promover la salud de calidad, afiliar al régimen subsidiado a los niños, niñas, adolescentes y adultos beneficiados en las causas sociales y servicios que realiza la fundación que cumplan con los requisitos legalmente establecidos.

Asimismo, la ARS estatal aportará apoyo económico a favor de la fundación en los diferentes casos de salud, entre otras acciones.

Mientras que Jompéame seleccionará la población objeto del convenio, completará los formularios de afiliación, acompañados de la documentación correspondiente de acuerdo a lo establecido en el reglamento del régimen subsidiado. También emitirá una comunicación que certifique su inclusión mediante este convenio, entre otras responsabilidades.

A la firma del acuerdo también asistieron Carmen José, gerente de Afiliación de Senasa; Yokasta Santana, subgerente de afiliación; Eduard Gutiérrez, gerente de comunicación; Germán Robles, consultor jurídico, y Berioska Castillo, gestora de responsabilidad social.