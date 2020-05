$!Servicios especializados de salud no están cerrados en clínicas y hospitales

Los servicios especializados en clínicas y hospitales no están cerrados al público que necesita consultas de diálisis, cardiología, neumología, entre otros servicios especiales, aclaró este jueves el Ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas.

“En nuestro país no se han cerrado los servicios de atención normales de los hospitales y de las clínicas. Incluso se ha hecho una separación y especialización... El Servicio Nacional de Salud en la parte clínica, mantiene abierto los servicios especializados para los pacientes que necesiten atención”, expresó el funcionario durante una rueda de prensa.

Puso como ejemplo la maternidad La Altagracia, donde se están dando los servicios normales, ya que es Maternidad de Los Minas donde no se están atendiendo los casos de madres y sus niños de COVID - 19.

Dijo que igual distinción se ha realizado con los pacientes de trastornos renales que necesitan servicios de diálisis dos y tres por semana, además de los pacientes cancerosos. Dijo que se han habilitado áreas específicas para que los pacientes normales y que no están bajo el influjo del COVID-19, puedan tener sus atenciones normales, en espacios separados.

Entre otros centros que han hecho una reingeniería de sus atenciones y han separado las áreas que tienen que ver a pacientes con coronavirus como los que no lo están relacionados con el virus están . El Homs de Santiago, la Clínica Siglo 21 de la provincia Duarte, Unión Médica, y el Hospital Cabral y Báez.

Tendencia pocas visitas

El Ministro Sánchez Cárdenas también explicó que en las cínicas y hospitales se ha reducido el número de atenciones, debido a que la gente no está asistiendo a los hospitales para evitar exponerse al coronavirus.

Se ha dado un fenómeno que ustedes pueden constatar, y es que se ha reducido el volumen de demanda de clínicas y hospitales. Las atenciones se han visto reducidas porque la gente por temor, dilata acudir a los centros de atención, no porque estén cerrados o no tengan servicios de cardiología, o neumología. Sino porque la gente es conservadora en términos de no exponerse en los hospitales y clínicas en estas circunstancias”, expuso el funcionario.