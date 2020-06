Siete dominicanos enfermos y residentes en Panamá claman por vuelo humanitario

Postrada en una cama, Lideisa Tavares indica que está muy enferma. Cuenta que se ha realizado muchos estudios y necesita operarse. “Me han dicho que usted ha ayudado a muchas personas, por favor quiero que me ayude”.

“Tengo cuatro años con una situación de salud y con problemas de la vista, ya que me realizaron una operación aquí, quedé ciega y ya me han hecho trasplante en otro lado y sólo me he endeudado. Yo me quiero ir a mi país”, narra otra de las varadas.