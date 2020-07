Siguen la aglomeración y el retraso en entrega de resultados del Laboratorio Nacional

En momentos en que la ocupación hospitalaria destinada al COVID-19, en el Gran Santo Domingo se encuentra al 100%, las personas continúan aglomerándose en los alrededores del Laboratorio Nacional Doctor Defilló, en busca de unos resultados que podrían darlos como positivos a esta enfermedad.

Este lunes se reportan 20 muertos y 1,248 nuevos contagios de coronavirus en el país, para sumar 32,869 casos activos de COVID-19.

“Yo soy hipertenso. Me puse malo en el trabajo y me mandaron hacer la prueba. Por eso vine, pero mientras no tenga esos resultados no puedo ir a trabajar”, cuenta José Beltre.

Beltre, quien se realizó la prueba el 16 de julio, explicó que el mecanismo que están utilizando desde el Laboratorio Nacional para entregar los resultados es de acuerdo a la fecha que se hizo la prueba el paciente.

En la mañana de este lunes estaba trabajando con los pacientes desde el 14 al 17 de julio.

“Mencionan nombre de personas que no están aquí, yo me hice a prueba el 16 de este mes y mis resultados no están ahí. Aquí hay gente del día 06 de julio”, afirma Beltre.