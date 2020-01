SNS detecta “serios problemas económicos” en el Calventi y destituye a su director

“Este hospital se lo han comido, no los dirigentes políticos como se ha dicho, son los directores que vienen con su camarilla a desfalcarlo todo. Estamos aquí porque no queremos que se repita la historia, no queremos que venga un nuevo director a desfalcar al Calventi, sino a un nuevo director que entre en sintonía con lo que son los anhelos de la comunidad de Los Alcarrizos”, dijo Sánchez.

Lo que dijo el recién destituido director

“Si el Servicio asume directamente lo que es la administración y financiamiento del hospital, creo que va a generar una gran tranquilidad, sobre todo por los déficit que se producen y que se han convertido, por la característica del hospital, que está en una zona muy pobre y no genera fondos suficientes para complacer las necesidades, tanto de la empleomanía como de la comunidad”, dijo el ex director Vargas Montero.

“Este hospital no puede seguir con que la gente trabaje y no cobre a tiempo, que se le descuente su cuota de la Seguridad Social y que el hospital no lo reporte a la Tesorería de la Seguridad Social y que cuando el afiliado va en busca de un procedimiento no encuentre cobertura. Eso es un abuso contra los empleados y los ciudadanos que pagan sus impuestos para que funcione los servicios de salud”, señala el titular del SNS.