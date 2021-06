$!Sociedad de Infectología no fue consultada para aplicación de tercera dosis, pero apoya la medida

La presidente de la Sociedad de Infectología, Clevy Pérez, afirmó este viernes que la decisión tomada por el Gabinete de Salud sobre la aplicación de una tercera dosis combinada de la vacuna contra el COVID-19 no fue consultada con las sociedades especializadas; sin embargo, aclaró que desde el punto de vista de la inmunología la iniciativa es aceptable, por lo cual está de acuerdo con la medida.

“Nosotros no fuimos consultados, fue una decisión que tomó el Gabinete de Salud, pero realmente las sociedades médicas especializadas y especialmente infectología no fue consultada. Fue una decisión que ellos tomaron en medio de la crisis y entiendo que es una decisión audaz y que muchos la pueden ver como apresurada, pero no te puedo decir, que desde la evidencia que tenemos hasta hora no tiene cierta lógica”, explicó la infectóloga.