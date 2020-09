$!Sociedad Dominicana de Pediatría alerta sobre descuido en vacunación y chequeos de niños

El médico y académico llamó la atención por el hecho de que, en otros países, y en la República Dominicana, están reapareciendo, o pueden, enfermedades que estaban muy bien controladas.

“Te voy a poner un ejemplo, en el año 2019 hubo la última pandemia del ébola en la República Democrática del Congo, esa pandemia en ese país africano mató alrededor de 2,200 personas, pero descuidaron los programas de vacunación y murieron más de seis mil niños por sarampión”, recordó el profesional de la salud.

Insistió en que la pandemia del coronavirus no puede llevar a padres, tutores, médicos y autoridades a descuidar programas establecidos de enfermedades que se pueden prevenir por vacunas.

“Y seguir el chequeo de los niños que tienen alguna morbilidad, por ejemplo, el niño falcémico , el asmático, el niño que tiene algún problema, y el niño sano. Preferiblemente toda la niñez, pero en ese primer y segundo año, es decir, debe haber un seguimiento que no debería ser entorpecido por el virus”, señaló Díaz Grullón.

Explicó que al no saberse cuándo va a terminar la pandemia que hoy afecta al mundo, no hay una vacuna, y cuando la haya no se sabe en qué momento llegará a América Latina, por lo tanto, no se puede descuidar el tratamiento de las personas con ciertas comorbilidades, ni mucho menos la vacunación de los niños.

El médico ratificó que se va agravar la situación si no se mantiene la población sana, y a los niños vacunados contra las enfermedades que ya se conocen, se tendrá una demanda mayor en hospitales de pacientes enfermos, pero si se mantienen los programas de seguimiento y vacunación, entonces se tendrá un servicio sanitario más eficiente.