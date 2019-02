$!“Sólo Dios sabe como aún sigo vivo”, joven se vacuna en rebelión contra sus padres

Para la mayoría, vacunar a los niños y niñas desde sus primeras semanas de vida para evitar enfermedades como el sarampión y la tosferina es un hecho de sentido común, que ha evitado erradicar padecimientos y evitar millones de muertes. Pero desde hace varios años, y a raíz de seudoinvestigaciones y mitos infundados, muchos padres deciden no vacunar a sus hijos... y ante esta decisión se rebeló un joven de Ohio, Estados Unidos.

“Sólo Dios sabe como aún sigo vivo”, escribió Ethan Lindenberger el pasado noviembre en la red social Reddit, cuando buscaba consejos con bases científicas al considerar enfrentar la decisión de sus padres de no haberle vacunado contra ninguna enfermedad, idea que no apoyaba, de acuerdo con una nota de The Washington Post.

La publicación de Lindenberger, señala el diario estadounidense, atrajo más de 1,200 comentarios, incluyendo uno de alguien que se identificó como enfermera y proporcionó información detallada sobre cómo navegar por el sistema de atención médica.

Para este joven, la tensión sobre las vacunas comenzó hace años, luego de que comenzó a notar que su madre publicaba videos contra la vacunación en las redes sociales y leyó artículos científicos y revistas.

Según lo declarado por Lindenberger, trató de convencer a su madre para que le aplicará las vacunas a él y a sus cuatro hermanos menores, ahora de 16, 14, 5 y 2 años presentado los argumentos avalados por la ciencia y los datos.

Aseguró que su madre, Jill Wheeler, resistió; y afirmó que las vacunas son riesgos para la salud.

De acuerdo a la revista en línea Undark, que publicó primero la historia, la señora Wheeler se enojó y declaró a esta revista que. “Era como si me escupiera y me dijera ‘No sabes nada, no te confío nada. No sabes de lo que estás hablando. Tomaste una mala decisión y voy a arreglarla”. No quiso ofrecer declaraciones a The Washington Post.

Al cumplir 18 años, a finales del 2018, el joven confió en un pastor, quien sugirió que era legalmente libre para tomar decisiones. Pudo hacerlo porque al cumplir 18 años en Ohio estaba ya legalmente en posibilidad de decidir sobre someterse o no a procedimientos médicos, disposición que no se aplica en todos los estados.

El 17 de diciembre entró en una oficina del Departamento de Salud de Ohio en Norwalk y recibió un cóctel de vacunas contra la hepatitis A, la hepatitis B, la influenza y el VPH, según un registro de vacunas visto por The Post.

Luego de vacunarse, Lindenberger ha propuesto que los estados reduzcan la edad en la que una persona puede decidir sobre vacunarse y se establezcan normas más estrictas sobre inmunizaciones.