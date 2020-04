$!Suman 226 los muertos y 4,680 dan positivo

Elías Piña sigue libre del virus

Elías Piña se mantiene como la única provincia que no presenta casos de coronavirus en la República Dominicana. Ubicada al oeste del país, en la zona fronteriza, tiene más de 84 mil habitantes que hasta el momento no han presentado síntomas. En las estadísticas oficiales se mantienen los registros en cero en Elías Piña, que de acuerdo con los “Perfiles Estadísticos Provinciales” de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) al 2016, un 42.3% de sus habitantes vivía en extrema pobreza. A pesar de esto, el ministro de Salud reitera el uso obligado de mascarillas.