$!Todo lo que debemos saber sobre la vacuna de AstraZeneca contra COVID

Sobre la aplicación de la vacuna de AstraZenaca en el país existen algunas interrogantes. El infectólogo y encargado de la Comisión de Proyectos Especiales del Gabinete de Salud, Jesús Feris Iglesias, explicó a Diario Libre el desempeño de esta vacuna contra el COVID-19.

—¿La vacuna de AstraZeneca es de una dosis o de dos? ¿Solo es efectiva si se reciben las dos?

La mayoría de las vacunas tienen dos dosis. Esto se debe a que con la primera dosis el organismo reconoce el antígeno, en este caso la secuencia de los aminoácidos del virus, lo reconoce y produce los anticuerpos que se van elevando poco a poco por dos semanas y luego disminuyen un poco.

Por eso la segunda dosis de la vacuna se aplica entre la tercera y la cuarta semana, para que el organismo reconozca nuevamente el antígeno y la respuesta de nuestro organismo sea mucho mayor y los anticuerpos se multipliquen y eleven más la defensa del organismo.

—¿Qué margen de protección ofrece esta vacuna ante el COVID-19?

AstraZeneca es muy buena, todas las vacunas son buenas. Después de que se prueban y pasan el umbral del 60 %, las vacunas producen anticuerpos. Las que están aprobadas pasaron el umbral y hay algunas que son similares. La Sinovac, una vacuna de una empresa privada de China, tiene una formulación exactamente igual que la de AstraZeneca.

—¿Cuándo llegará al país?

Las vacunas llegan en marzo y se está tratando de tener unos lotes antes de marzo para el personal sanitario. La vacunación inicia en abril.

—¿A quiénes vacunarán primero?

Se va a vacunar al personal sanitario que está en primera línea: hablando de médicos, enfermeras, personal de la limpieza; todo el que está en contacto con los pacientes que llegan a hospitales y clínicas del país.

Esa es la prioridad número uno. Después de esa línea vendrán entonces los de mayor edad y los que tengan co-morbilidades. Se está viendo la posibilidad de dónde vacunar, una posibilidad son los centros de votación porque todo el mundo en su cédula sabe dónde vota.

También hay algunas modalidades electrónicas que se pueden ir agrupando por edades y co-morbilidades para que no hagan filas.

—¿Debo seguir utilizando mascarilla después de vacunarme?

Porque te vacunen ahora... no te quites la mascarilla. Manténte con tu mascarilla y el alejamiento porque el organismo comienza a producir anticuerpos. Por lo menos hasta dos semanas después de haberte vacunado completamente.

—¿Protege también de las otras cepas que se han descubierto?

Las vacunas están conformadas con las proteínas y los aminoácidos que se han secuenciado del virus y por lo tanto las vacunas se hacen para estimular esa secuenciación del núcleo viral para que el organismo eleve su mecanismo de defensa. Tanto del anticuerpo producido por el vaso, como del anticuerpo producido por el virus.

—¿Puedo contagiarme después de la vacuna?

Todas las medicinas sin excepción tienen reacciones adversas, pero en los casos son mínimos. Puede haber algunos riesgos de contagio, pero excepcionalmente.

—El congresista dominicano por el Distrito NY-13, Adriano Espaillat, informó el jueves que dio positivo a COVID-19, a pesar de aplicarse las dos dosis de la vacuna de Pfizer.

Posiblemente el funcionario ya estaba incubando la enfermedad antes de vacunarse o su sistema inmunológico debe ser estudiado. También se debe analizar si la vacuna mantuvo la cadena de frío adecuada.

—¿Está desaconsejada en algunos casos, por ejemplo, en personas alérgicas?

En rinitis alérgicas y cosas de esa no está desaconsejada. Además, para aquellos alérgicos muy graves, lo que no se aconseja es la vacuna de Pfizer y de Moderna porque son unas técnicas muy nuevas pero las otras no. Pero eso son casos demasiados aislados.

—¿Se vacunará también a los niños?

No está aprobada la vacuna en menores de 16 años porque el coronavirus en los niños resulta como un simple catarro.

—¿La cubrirán los seguros privados?

Todavía no se ha discutido eso. Se está pensando cómo los seguros privados pueden acceder a esta vacuna, pero después de la vacunación masiva. La vacuna de AstraZeneca ha sido comprada directamente por el Gobierno a cuatro dólares por dosis, ocho dólares por las dos, pero por el mercado intermediario te quieren pedir 20 dólares o 25 dólares.

La responsabilidad del Gobierno es vacunar gratuitamente a toda la población que se requiera. Es lo que se hará con los 10 millones de dosis del acuerdo.