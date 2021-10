$!Tras medidas de Salud Pública ciudadanos se apresuran a vacunar contra el COVID-19

Los empleados que trabajan en el centro de vacunación de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) aseguran que desde que anunciaron que será obligatorio presentar tarjeta de vacunación con al menos dos dosis en los centros educativos, el transporte y lugares de trabajo, la cantidad de personas que asiste a inmunizarse contra el coronavirus se ha disparado.

Entre las medidas señaladas por el Ministerio de Salud Pública es que las personas de 12 años en adelante no podrán acceder a los lugares públicos, privados, centros educativos así como cualquier otro tipo de negocios si no muestran antes su tarjeta de vacunación por los menos con dos dosis o una prueba PCR negativa.

Tras anunciarse dicha medida, desde el pasado sábado cientos de personas han acudido a iniciar o a completar su esquema de inoculación.

Un joven que acudió este lunes a la Unphu expresó "no quedarle de otra" que inocularse en vista de que no podría entrar a ciertos lugares si no posee la tarjeta de vacunación con al menos dos dosis.

Un ambiente similar ha ocurrido en el centro de vacunación instalado en Plaza Lama de la avenida 27 de febrero donde los ciudadanos han asistido en una proporción mayor que en días anteriores.

"El flujo de personas ha aumentado considerablemente. Luego de las medidas anunciadas, las personas han venido por su segunda y tercera dosis, pero también muchos han venido, una gran mayoría por la primera", explicó Jennifer Maceo, una de las enfermeras a cargo del centro.

En el caso de los menores, Maceo destacó que en su mayoría estos han acudido a completar su inoculación de dos dosis.

La medida fue anunciada por el ministro de Salud, Daniel Rivera, el pasado viernes.

Lourdes del Carmen, supervisora del proceso de vacunación que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), explicó que la asistencia de personas ha sido masiva y destacó que luego de anunciarse la medida de la tarjeta de vacuna obligatoria para entrar a ciertos lugares la ciudadanía "ha captado el mensaje".

"La gente se está vacunando y nosotros aquí los estamos atendiendo a su debido tiempo y nos encanta que las personas vuelvan a decir presente y se vacunen", señaló del Carmen.

Aseguró que el incremento de personas que han asistido a ese centro de vacunación en comparación con la semana pasada ha sido de un 30% y las dosis que más han solicitado son primera y segunda.

De su lado Crisbel Pérez, supervisora encargada del centro de vacunación del Centro Olímpico, expresó que la mañana de este lunes más personas han acudido a inocularse contra el COVID-19.

Explicó que las personas en su mayoría acuden en la mañana antes de entrar a trabajar y en el horario de la comida.

De igual forma, explicó que alrededor de 100 personas se inmunizaron con Pfizer y 40 con Sinovac antes del mediodía de este lunes.

"Tuvimos un aumento en el fin de semana y me parece que hoy también será igual porque hemos vacunado mas de la mitad de los que han asistido con la primera dosis de la vacuna ya sea de Sinovac y Pfizer", dijo Crisbel Pérez.

Este pasado domingo alrededor de 360 personas fueron inoculadas en el centro de vacunación del Centro Olímpico, según informó Crisbel Pérez encargada del puesto.