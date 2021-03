Tres causales: un debate de derechos con dilema entre vida y muerte

“Depende del estado emocional en que quede”, dice una. Otra expresa que lo pensaría amparada en una voluntad divina. Otra alumbraría el bebé para darlo en adopción, aunque si quedara poco traumatizada, tal vez se lo quedaría. “Considero que ese niño no tiene la culpa de lo que pasó, y como todo ser humano, tiene derecho a vivir”, comenta otra. “Yo no abortaría”, dice la quinta, pero la otra sentencia: “Yo aborto seguro”.

“En el lamentable caso de que como consecuencia del tratamiento falleciera el feto por ser el más débil, esto no sería punible para el médico ni para la madre, pues no habrá sido un atentado directo hacia la vida del bebé”, dice.

“Una persona violada es una persona agredida y tiene que tener el derecho a decidir si quiere o no continuar con ese embarazo que no es su decisión, sino producto de una violación”, indica Lilliam Fondeur, reputada ginecóloga y directora de la Oficina de Equidad y Género del Ministerio de Salud Pública, quien aboga por la despenalización de las tres causales.

“A veces, incluso, llegan muertas”

Lilliam Fondeur entienden que la penalización del aborto permite la clandestinidad de un procedimiento que lleva a incrementar la mortalidad materna en el país, además de vulnerar los derechos de la mujer sobre su cuerpo y a la salud. Aclara que, con la despenalización de las causales no se está obligando a nadie a abortar, que lo que se busca es que no se castigue a quienes así lo decidan en las condiciones ya planteadas.

También recuerda que las excepciones se proponen para embarazos de hasta doce semanas, cuando médicamente se habla de embrión, no de feto. “El derecho del producto de la concepción existe si la mujer vive, si la mujer no vive, el producto de la concepción muere, entonces, no es que una vida está por encima de la otra, es que una vida depende de la otra. Y no puede ser al revés. No puede ser que se priorice al producto de la concepción, que de todas formas va a morir”, cuestiona.

Pero Lagares, que cree que detrás de la despenalización se mueve un negocio, y que los derechos tienen límites, considera que la legalización del aborto contrario a ofrecer ´libertad´, crea condiciones de violencia estructural sobre la mujer para que aborte, que no existirían si el aborto no fuese legal. “Muchas mujeres terminarán abortando presionadas por un entorno que solo les ofrece esa ´solución´ a sus problemas”, dice.

Advierte que los derechos tienen límites donde empiezan los del otro y que las leyes deben proteger al más débil. Duda del impacto de los abortos clandestinos por la falta de evidencia, “no podemos conocer la dimensión de lo que se hace clandestinamente”, dice.

Insiste en que una legalización de las causales del aborto contribuirá a aumentarlos, mientras la penalización los disminuye.