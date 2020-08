$!“Un padre no puede hacer lo que le da la gana con su hijo”, afirma Unicef

La representante en el país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Rosa Elcarte, dice que los padres no están autorizados para “hacer lo que le da la gana con su hijo” y recordó que por eso el Estado está facultado para intervenir y despojar de la patria potestad a un progenitor cuando abusa del menor.

Aclara que los niños no son objetos de los padres, como tampoco son las mujeres de sus maridos.

Los menores son personas independientes, con sus propios derechos, derecho a la integridad física, psicológica, sexual y se les debe cuidar su imagen, indica Elcarte y señala que así lo establece desde hace más de 25 años la Convención de los Derechos Humanos.

“No, no, no y definitivamente, no. Un padre no puede hacer lo que le da la gana con su hijo”, dice Elcarte.

La experta responde así a la reacción de la influencer “Mami Jordan” a las críticas que ha recibido después de subir un video en las redes sociales en que se le ve obligando a su hijo a bailar de manera muy sensual con ella.