$!Vacunados contra el COVID-19 en el país registran efectos comunes de vacunación

En el caso del Moscoso Puello, donde los inoculados continúan su jornada de trabajo normal, la encargada de la unidad COVID-19, Indira Jiménez, explicó que se han reportado casos mininos de efectos, siendo estos los típicos de una vacunación.

“La mayoría de los que se han vacunado ninguno han referido reacción que no esté descrita dentro de la vacuna. Algunos la han pasado bien realmente, y otros que una fiebrecita o algo pero que ya es descrito dentro de la vacuna”, explicó la doctora.

Jiménez precisó que en los casos que han reportado fiebre solo les ha durado un día. Mientras que, en su experiencia no ha registrado síntomas adversos. La doctora fue la primera inoculada en ese centro.

“Todo bien, yo generalmente no presento síntomas cuando me pongo vacunas y esta no fue la excepción. Cuando me la colocaron el martes no presenté ninguno de los síntomas que dan las vacunas y continuo normal desde el día que me la colocaron”, dijo.

Hasta el momento el Moscoso Puello ha inoculado a 806 personas del área de salud. De estas 200 fueron aplicadas hoy. Todo el personal del centro será vacunado.

Jiménez indicó que está sorprendida con la apertura que han tenido el personal al proceso de vacunación, debido a que personas que aún no les corresponde vacunarse se han acercado en busca de la inoculación.

Entre tanto, el coronel médico internista y subdirector del hospital Ramón de Lara, Ramón Familia Alcántara, explicó que hasta el momento todo está bien con los vacunados.

Sin entrar en mayores detalles, el galeno señaló que no se ha reportado ningún efecto secundario importante más allá del esperado.

De su lado, el director del hospital Marcelino Vélez, Willy Victoria indicó que algunos de los inoculados en el centro han reportado dolor de cabeza, fiebre y malestar general que ha cedido con acetaminofén.

En su caso, aseguró no ha presentado ningún síntoma.