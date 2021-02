Vacunados, de buen ánimo y sin reportes de efectos secundarios

Con 18 años trabajando como conserje en el hospital Ramón de Lara, Juan Ramón Terrero Reyes, de 57 años, tuvo el honor de ser el primero de su oficio y tercero en toda la jornada en recibir la vacuna, dado su servicio en la disposición de desechos en el área COVID-19.

“Me siento muy conforme y muy feliz con esa vacuna que me pusieron. Con esta pandemia que hay, uno tiene que vacunarse para liberarse de esa mala enfermedad”, comenta el señor, que comparte lugar de trabajo con otros dos hermanos a los que espera también les toque turno pronto.

Una vez iniciada la jornada en el Ramón de Lara, que culminó pasadas las 11:00 de la mañana, el Ministro de Salud se trasladó al hospital Moscoso Puello, donde también fueron vacunadas 60 personas del área COVID-19.

A la par también se realizó otra jornada en el hospital Marcelino Vélez Santana, a donde había llegado hasta ayer 740 dosis de la vacuna para el personal de salud, que se colocarían a razón de 120 por día.

En la primera de las tres fases del plan, se vacunarán 12,000 médicos que dan asistencia a pacientes con COVID.19, según informó el Ministerio de Salud.

Los que ayer recibieron su primera dosis deberán recibir la segunda el 16 de abril, conforme la tarjeta de vacunación.

Datos médicos sobre la vacuna indican que, para una inmunización total, la segunda dosis debe administrarse entre cuatro y 12 semanas después de la primera, es decir de 28 a 84 días.

“No siento nada, no hay dolor, no me duele el brazo y no tengo ningún síntoma”, externó la doctora intensivista Ingrid Herrera, primera en ser vacunada en el Marcelino Vélez, en Santo Domingo Oeste.

Igual descripción hacía el director del centro, Willy Victoria. “Es una mezcla de felicidad y seguridad porque esta vacuna es la mejor garantía de cortar la cadena de contagios... Es algo que no hay que temer y yo invito a la gente a que se vacune, que confíe que el procedimiento es totalmente seguro. Yo lo hice y puedo dar testimonio de ello”, manifestó.

Hasta el momento,no se tiene registro de efectos secundarios. Diario Libre contactó en horas de la noche a algunos de los vacunados y coincidieron en que no han sentido ningún síntoma.