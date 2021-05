$!Vacunas anticovid: 20 respuestas a las dudas más frecuentes

4. ¿Es posible contraer el COVID-19 a través de la vacunación? “No, no es posible, ya que ninguna de estas vacunas contiene virus vivos. Lo que sí podría suceder es que una persona vacunada frente al COVID-19 estuviera incubando la infección o estuviera pasando la enfermedad sin síntomas en el momento de recibir la vacuna. En este caso, y puesto que las vacunas necesitan un tiempo tras su administración para que el organismo desarrolle la protección frente al virus, esta persona, podría transmitir la infección a otros después de haberse vacunado, pero no por haber recibido la vacuna en sí sino por estar infectada previamente”. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

6. ¿Puedo contagiar o contagiarme después de ponerme la vacuna?

“Claro que puedes contagiarte, unos más, unos menos dependiendo la vacuna que te coloques. Lo importante es que estarás altamente protegido contra hospitalizaciones y enfermedad grave. Dependerá también si es primera o segunda dosis y del tiempo transcurrido tras la administración. Sobre si podrás contagiar no se tienen estudios al respecto, pero es probable que sí, por eso es que debemos continuar tomando las medidas que conocemos”.

José Rafael Brea, pediatra infectólogo

7. ¿Me puedo contagiar entre la primera y la segunda dosis?

“Sí, preocupa (y mucho) la relajación en las semanas inmediatas tras la primera dosis, cuando nuestro organismo aun no ha tenido tiempo de producir anticuerpos frente al SARS-CoV-2 y aun no tenemos protección. Aquí sí que sabemos que hay que mantener todas las mismas medidas que los no vacunados. En esto no tenemos la más mínima duda ni incertidumbre”.

Salvador Peiró, investigador, área de Investigación en Servicios de Salud, FISABIO (The Conversation)

8. ¿Qué pasa si me contagio después de recibir la primera dosis?

“Debido a que no se conoce con precisión durante cuánto tiempo persisten los anticuerpos tras una infección y que la vacunación es segura en personas previamente infectadas, se recomienda administrar la segunda dosis, una vez terminado el periodo de aislamiento”.

Estrategia de Vacunación Covid-19 del Gobierno de España

9. ¿Después de vacunarme puedo dar un resultado positivo en una prueba de COVID-19?

“Sí, puedes contagiarte, pero la idea es que no harás una enfermedad moderada o grave. Es importante aclarar que ninguna vacuna produce la enfermedad y menos da positiva a la prueba del COVID-19. Si es positivo usted adquirió el contagio en los días previos o posteriores a la aplicación de la vacuna”.

José Rafael Brea, pediatra infectólogo

10. ¿Protegen estas vacunas contra las nuevas cepas y variantes?

“Hay una observación permanente en este sentido, los estudios que se han hecho al respecto han sido en laboratorios, todavía no se tiene evidencia de la vida real. No es tan fácil precisarlo, así que esperaremos información científica al respect”.

José Rafael Brea, pediatra infectólogo