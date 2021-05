$!Venden sangre hasta en un colmado

Negociación

Tras un intercambio de frases entre ambos, el vendedor insiste: “vamo´ a negociar las dos pintas... ¿cuánto me da por las dos pintas?... y si no tiene seguro le va a salir cara... pero son 6,000 cada pinta, porque menos de ahí no la doy”.

La compra

“La sangre no puede perder la cadena de frío, la gente puede, intencionalmente, hasta contaminarla. Cuando es para negocio, la persona no va a tener los cuidados que se deben tener de este tejido líquido, la sangre puede perder la cadena de frío, perder los glóbulos rojos, inmunizarse y quién sabe si se contaminó con alguna bacteria”.

Red de contactos y un laboratorio clandestino

“Hay mayor prevalencia de VIH y otros agentes patógenos en la sangre de los donantes remunerados y de reposición, en comparación con los altruistas”, planteaba la OPS. Citaba entonces un estudio realizado en Ecuador que determinó que la sangre procedente de los bancos que dependen 100 % de los donantes de reposición tenía 12,000 veces más probabilidades de dar un resultado positivo a las pruebas del VIH o de la hepatitis B o C, en comparación con la sangre de los bancos que contaban con no menos de 60 % de donantes altruistas.

La crujía

María Nivar llegó a la Cruz Roja a las 6:00 de la mañana de un jueves en busca de dos pintas de sangre para un familiar que tiene interno. Pasado el mediodía, no encontraba aún la primera, pues había llevado cinco donadores y a todos se los rechazaron por no cumplir los requisitos para la donación.

Hasta ella se acercó una persona que le ofreció donar a cambio de RD$2,500 pero ella no tenía para pagarlos.

Entre el grupo también está Puro Jiménez, quien se trasladó desde Villa Altagracia, a casi 40 kilómetros al noroeste de la capital, tratando de conseguir una pinta para una cesárea de su hija.

Aunque llevó un donante, no calificó. Mientras esperaba como resolverlo, se le acercó una persona que le ofreció venderle su donación. “Me pidió 3,000, pero yo le dije que le podía dar 2,000. Luego bajó a 2,500 pero no acepté”, cuenta el señor.

“Pues yo, si me piden un millón, vendo el rancho y lo pago, porque yo lo que necesito es la sangre”, comentó una señora que no quiso ser citada con su nombre.

La necesidad de sangre y la demanda constante, ha llevado a algunas personas a crear listas y club de donadores, aunque no todas funcionan. De una de las listas que circula por redes sociales y WhatsApp, Diario Libre contactó a algunas personas. Una de ellas dijo no saber porque estaban sus datos en esa lista y contó las incomodidades de tener que recibir, incluso en su lugar de trabajo, hasta 10 llamadas al día, solicitándole donación. Otra persona dijo no ser a quien llamaban y que no era donador.