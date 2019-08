$!Vicepresidenta entrega banco de sangre que abastecerá a todo el país

“Me emociono porque lo vengo imaginando desde que en el 2013 me visitó el doctor Sócrates Sosa, por esas casualidades del destino, y me habló con tanta pasión y vehemencia de la necesidad de una estructura que administre la sangre en nuestro país, que no les puedo negar que me fui a la casa esa noche soñando con glóbulos rojos, plaquetas, plasma y proteínas plasmáticas”, comentó Cedeño de Fernández.

El hemocentro entrará en función dentro de seis meses, aproximadamente, y se espera que aporte entre 110 a 111 mil unidades de sangre al sistema sanitario.

El proyecto es el nodo principal de la Red Nacional de Sangre integrada por 16 bancos en igual número de hospitales públicos y se espera incrementar de 20 a 100 por ciento la donación de sangre voluntaria.

Para el representante del BID en República Dominicana, Miguel Coronado, es un orgullo ser un aliado del proyecto, porque la población podrá contar con sangre segura.

Espera que la población done más sangre, pues solo el 20% de la sangre que obtiene es por esa vía, una de las más baja de la región.