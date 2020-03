$!Video | Chanina hace mascarillas para prevenir COVID-19

Ramón Salcedo, mejor conocido como Chanina, aparece en un video para demostrar la efectividad de las mascarillas que obsequia. En el audiovisual, Salcedo se deja ver con una de las mascarillas que regala, toma un cerillo, lo enciende, lo coloca más o menos cerca de su rostro y sopla tratando de apagar el fuego en este. Al no lograrlo, deduce que esto demuestra la efectividad de la mascarilla.

Cuenta que crea las mascarillas junto a una joven a quien solo identificó como Yina, quien tiene un taller de confeccionar suéteres.

Criticó que los políticos no estén haciendo algo a favor de la población y solo estén hablando: "Aquí la gente necesita que todos aportemos porque no hay nadie tan miserable ni tan vulnerable que no pueda ofrecerle algo a la sociedad".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda, bajo ninguna circunstancia, el uso de las mascarillas de tela (por ejemplo, de gasa o de algodón).

La investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, Beatriz Novoa García, aclara que este tipo de mascarillas no protegen contra el coronavirus, pero que sería una forma de dejar libres las mascarillas quirúrgica para el personal de salud.

De acuerdo a una publicación del diario español El Mundo, en las mascarillas industriales existen varios grados de filtrado. FFP1 (78% de eficacia, protege residuos no tóxicos y olores), FFP2 (92% de eficacia, protege de sustancias no tóxicas y elementos fibrogénicos) y FFP3 (98% de eficacia de filtración, capaz de proteger sustancias tóxicas, venenosas, aerosoles, humo, esporas de hongos...).