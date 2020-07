Video | Ciudadanos a espera de resultados de PCR temen por sus trabajos

Ciudadanos que se reúnen en la parte trasera del Laboratorio Nacional Doctor Defilló temen perder sus empleos a falta de los resultados de las pruebas PCR que le solicitan sus empleadores. Mientras otros realizan filas para hacerse las pruebas y se quejan de supuesto “favoritismo” hacia personas que llegan últimos y son atendidos primero.

“Me hice la prueba el día primero de este mes y hoy estamos a doce y aún no tengo los resultados. Yo tengo un mes fuera de mi trabajo, yo necesito que me den los resultados”, explica Melina de los Santos. Hasta la fecha Salud Pública informa que han realizado 192,360 pruebas, descartando 146,854 casos.

“Yo estoy a punto de perder mi trabajo, la suerte que aún me siguen pagando, pero aquí te dicen te llamamos, nunca lo hacen, te ponen una fecha y no están los resultados, no entiendo cómo es que están trabajando, me hice la prueba el mes pasado”, explica un joven que no quiso identificarse.