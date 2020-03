Video | Estudiantes dominicanos narran sus vivencias en China y Ucrania

Felicitó a la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores , asegurando que no fue fácil sacarlos de China y recordó que muchos países no han logrado sacar a sus nacionales de Wuhan.

John Hernández, otro de los cinco estudiantes, explicó que el coronavirus no es nada del otro mundo y llamó a la ciudadanía a no alarmarse.

Se quejó de las desinformación en algunos medios a los que calificó de amarillistas, externando su preocupación, ya que estando en China, Ucrania y aquí en el país, dijo ver como la desinformación aterroriza a las personas y hacen que adopten medidas que nadie sabe los resultados.

“Pues no es que a las personas con coronavirus usted las pueden diferenciar de otras, porque no es como que le pasa algo diferente, simplemente tienes un tipo de gripe y obviamente se demuestra con los exámenes y, entonces, quizás usted pudo estar con una persona que tuvo el virus, pero no lo sabía y entonces, no que uno puedas identificar si ese lo tienes y ese no”, así contestó John Hernández al preguntársele si llegó a ver muchas personas en china con el coronavirus.