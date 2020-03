Video | Joven pide ayuda para realizarse prueba del COVID-19

A través de un video, un joven pide al Ministerio de Salud Pública que le realicen la prueba del COVID-19, indicando que desde hace varios días presenta fiebre, dolor en el cuerpo, cansancio y tos.

Expresó que ha acudido a varios hospitales con la debida precaución, utilizando guantes y mascarillas en busca de que lo sometan al análisis, pero los encargados de los centros de salud le dicen que necesita referimiento de un neumólogo, infectólogo o internista para dicho procedimiento.

“Quisiera que alguien me ayude. He ido al médico, bien cubierto por si algo podría pasar. Yo quiero descartar la posibilidad, pero si es todo lo contrario, quiero salir de la duda, porque tengo mi familia, y no quisiera ponerlos en riesgo, con esta enfermedad que es tan contagiosa”, dijo el hombre, quien no se identificó en el visual.

Puntualizó que tiene una niña de cinco meses a quien decidió enviar con su abuela y él permanece con su esposa que lo está cuidando.

“Entonces yo quisiera pronta ayuda para hacerme la prueba, que todo sea obra de Dios y que salga negativo, porque quiero descartar. Solo espero que cuando puedan ayudarme no sea demasiado tarde", dijo.