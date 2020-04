Video | Madre de uno de los fallecidos tras beber clerén contaminado: “Yo los culpo a ellos mismos”

La señora Natividad Castillo, madre de una de las cuatro personas fallecidas tras consumir una bebida alcohólica de fabricación casera denominada que estaba contaminada en el sector Brisas del Este, lamentó las muertes pero culpó a las propias víctimas.

“Yo los culpo a ellos mismos porque Mucho se le peleaba y mucho se le daba consejo”, dijo la señora Castillo al tiempo de señalar que la situación actual no es para estar haciendo reuniones y tomar bebidas alcohólicas.

“Este es un tiempo para meditar, reaccionar, pensar, orar, y no para estar compartiendo bebidas, y en chercha. Un encierro como este no es fácil. Este no es un momento que es para bebida. Esto no es para gozo”, sentenció.

Residentes del barrio Brisa del Este, de Santo Domingo Este, resultaron intoxicados tras tomar una bebida de fabricación casera del denominado “clerén”. Por lo menos cuatro han muerto.

De acuerdo con las informaciones de los residentes en el barrio Brisa del Este, el hecho ocurrió ayer. Se presume que la bebida estaba contaminada con orina de ratones.

Varias de las víctimas fueron trasladadas al hospital Moscoso Puello.