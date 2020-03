VIDEO | Mujer clama por prueba tras fallecimiento de su esposo con síntomas de coronavirus

Una familia residente en el municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte, está sumida en la tristeza y la desesperación, luego que uno de sus miembros falleciera tras presentar síntomas de coronavirus, sin que recibiera la atención debida.

“Me dejaron morir mi esposo. Me cansé de llevarlo al médico y me lo despachaban, y no me le hicieron caso hasta que la prueba no llegara y se murió, se asfixió aquí en la casa”, dijo entre llanto la esposa del hombre que falleció la mañana de este jueves.

La mujer y su hijo grabaron un video para pedir el auxilio de las autoridades, a quienes les solicitan la realización de la prueba para los miembros de la familia, entre las que se encuentran una embarazada y una señora de 96 años.

“No han venido, dique venían a fumigar y no han venido nada. Nos van a dejar morir, yo soy diabética y estoy muy mal”, recalcó la señora, cuya vivienda está ubicada en la calle William Mieses #46 del sector Getsemaní.

En el video enviado a Diario Libre, también habla el joven Santiago Peña, quien denunció que su padrastro tenía dos semanas enfermo y durante ese tiempo llamaron en innumerables ocasiones a Salud Pública y al Sistema 9-1-1 para que le hicieran la prueba de coronavirus sin que recibieran respuesta.

“Entonces, ¿ese es el sistema? ¿Qué es lo que estamos pagando nosotros los dominicanos?, se preguntó el joven, que además cuestiona qué están haciendo con las pruebas para detectar coronavirus porque siempre le informaban que no había disponibles.

En la provincia Duarte, una de las zonas del país más afectadas por el coronavirus, se han registrado 43 casos positivos y cuatro defunciones, según el reporte de este jueves 26 de marzo.