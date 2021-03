$!Waldo Ariel Suero se reúne con el ministro de Salud Pública

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, se reúne en este momento con el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, en busca de que sus reclamos sean escuchados.

Desde las 9:00 de la mañana de ayer, Suero inició una huelga de hambre en el Ministerio de Salud Pública, junto a una comitiva de médicos cancelados, para protestar por la cancelación de más de 50 galenos a nivel nacional.

Visiblemente agotado, el presidente del CMD explicó que de no darle solución a esta situación la huelga se extenderá a nivel nacional.

“Hemos dicho que si no hay respuesta este movimiento puede llevar una huelga nacional de médicos, o sea que, no estamos solos, hacemos está advertencia. Asimismo, como dijimos que haríamos una huelga de hambre y no nos creyeron, estamos diciendo que si no hay respuestas a nuestros reclamos, en las próximas horas o días podría paralizarse el sistema de salud a nivel nacional”, explicó Suero.

Debido a la huelga, cuatro médicos fueron ingresados en dos centros de salud del Distrito Nacional. Dos en la Plaza de la Salud y los otros en el Moscoso Puello.

Suero explicó que algunos de estos galenos sufren de diabetes y otros de hipertensión.