Waldo Ariel Suero tiende ramo de olivo al gobierno, pero advierte que “no se dejará marear”

Waldo Ariel Suero volvió a ganar la presidencia del Colegio Médico Dominicano (CMD) y tiene claro lo que hará en este quinto mandato.

El galeno, quien asegura que ganó las elecciones del gremio con un 70% de los sufragios, está en disposición de tender “un ramo de olivo” a las autoridades para retomar el diálogo, pero advierte que “no se dejará marear”.

“Venimos con una posición de diálogo con el gobierno, con un ramo de olivo, ahora, que sepa el gobierno que no puede jugar a la táctica dilatoria conmigo. He sido presidente, esta vez, cinco veces del Colegio Médico Dominicano y tengo sobrada experiencia para no dejarme marear del Gobierno”, dijo a Diario Libre.