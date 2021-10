Se dicen de todo: el alcalde de Villa Altagracia y un pastor durante actividad oficial

Frases como “el primer charlatán aquí eres tú” y “te partiré la boca para que no seas fresco” se escuchan en un vídeo que captó el altercado entre el alcalde de Villa Altagracia, José Miguel Méndez y un pastor de esa localidad.

El vídeo, que ha sido viral en las redes sociales, muestra al edil en una actividad quejándose porque el pastor y otra persona “nunca están de acuerdo con lo que se hace aquí en Villa”.

“Ese es un bandido. Él es del PRM, no es del PLD”, decía el alcalde mientras señala al pastor. “Ese pastorcito que está ahí paró un puente que era del otro Gobierno (...) y no se hizo el puente porque ese señor no quiso”, añadió el edil.

Mientras hablaba, el pastor le vociferó a Méndez que era un “violador de leyes”, a lo que el alcalde le contestó: “ven, para que me lo digas ahora, cuando suelte el micrófono (...) violador de mujeres”.

“Yo quiero que nos sentemos en el diálogo para que esto se resuelva, y que gane Villa y más nadie”, concluyó Méndez.