$!Se entrega a la Policía empresario de televisión acusado abuso sexual a una joven

Se entregó a la Policía Nacional, en compañía de su abogado, Rafael Rondón Taveras, comunicador y propietario del canal de televisión Santa Cruz TV canal 8, de El Seibo.

Taveras es acusado de cometer supuestos abusos sexuales contra una joven cuando esta tenía 17 años de edad, en las instalaciones de la planta televisora, por lo que la víctima formalizó una querella por ante el Ministerio Público de El Seibo.

Rondón Taveras se presentó al cuartel policial en compañía de seis hijos y su abogado y periodista Firosarnely Mejía, quien dijo demostrará la inocencia de su representado.

La joven Yasmel Alexandra Cotes Santana, al querellarse contra el empresario de televisión, dijo que él la habría drogado para supuestamente abusar sexualmente de ella.

Además del comunicador Rafael Rondón Taveras, la mujer se querelló contra una prima de ella de nombre Gasendy Cotes, porque habría actuado en complicidad, y contra la cual se emitió una orden de captura y fue apresada este jueves.

Según la querella, firmada por Yasmel Alexandra Cotes Santana, Rondón Taveras y Gasendy Cotes habrían violados los artículos 303, 305-2, 303-2 y 303-2, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar, así como los artículos 03 de la Ley 137-03 y el 395-C de la Ley 136-03 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

También se les acusa de violar los artículos 265, 266, 308, 309, 1, 330 del Código Penal Dominicano en contra de la querellante.

Sobre los hechos, la querellante, que se constituyó en actor civil, narra que el 6 de noviembre del pasado año 2020, cuando ella tenía 17 años, a eso de la 9:00 de la noche su prima Gasendy Cotes le comunicó que tenían una salida y que se tomara un té que hizo y que “servía para muchas cosas, hasta para calmar los nervios”.

Siguió narrando que tras tomarse la tisana, llegó el comunicador Rafael Rondón Taveras en una yipeta y se la llevó al canal de televisión, ubicado en la calle Sánchez número 17, en el sector Los Hoyitos, donde, asegura, abusó sexualmente de ella.

“Resulta que a lo interno del canal me puso a inhalar un frasco que le provocaba picor en la nariz, me dio a tomar una cerveza y luego me forzó a tener sexo con el”, contó.

El Ministerio Público de El Seibo radicó cargos al comunicador Rafael Rondón Taveras de violación sexual y amenaza de muerte y a la prima de la agraviada por trata de blanca.

Contra Rondón Taveras y Gasendy Cotes, el Ministerio Público y el abogado de la querellante piden se aplique la medida cautelar más gravosa, establecida en los artículos 226-7 del Código Penal Dominicano.

Alegan que existen elementos de pruebas suficientes para sostener razonablemente que los acusados son autores de los hechos que se les formulan y, porque la infracción que se le atribuye está reprimida con penas privativas de libertad.

El artículo 308 del Código Penal Dominicano es claro al precisar que el que amenaza por escrito o verbal, de cometer violencia o vías de hecho no prevista en el artículo 305 se le castigará con prisión de seis días a tres meses y multas de cinco a veinte pesos.

Mientras que el 309-1 establece que constituye violencia contra la mujer toda acción o conducta pública o privada, en razón de su género, que causa daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, mediante el empleo de fuerza física o violencia psicológica, verbal, intimidación o persecución.

La violación será castigada con prisión de 10 a 15 años de reclusión y multa de cien mil a doscientos mil pesos.

Habla Rondón Taveras

El comunicador Rafael Rondón Taveras dijo en una alocución grabada y colocada en su canal de televisión antes de entregarse a las autoridades, que contra él se ha articulado todo una trama, para desacreditarlo y cerrar su canal de televisión.

“Los verdaderos culpables de toda esta trama ustedes los van a conocer. Se acabó el relajo. Yo no le corro a nadie, Nunca he practicado atletismo. Los que practiquen atletismo que se preparen para que corran ellos. Yo estoy aquí para dar la cara y la voy a dar mañana, tarde y noche”, dijo en la explanada frontal del cuartel policial de El Seibo, donde se presentó a ponerse a disposición de la autoridades.

Tras recibirlo, el jefe policial de El Seibo recordó que Rondón Taveras estaba siendo buscado con una orden de arresto y garantizó que todos sus derechos constitucionales serán garantizados, por lo que desde allí será enviado al Ministerio Público, para que prosiga la investigación.

Firosarnely Mejía, abogado de la defensa de Rondón Taveras, aseguró que desmontará la trama perversa, que aseguró se teje contra su defendido, quien ha demostrado tener una conducta proba e intachable en la sociedad seibana.

Explicó que en la misma denuncia, la joven que se querella revela que había estado en dos ocasiones teniendo relaciones sexuales, “por lo que no hay tal violación, lo que sí hay es una forma de chantaje y extorsión contra el empresario de televisión”.