$!Se registrarán condiciones climatológicas estables durante la Semana Santa, según pronósticos

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general Juan Manuel Méndez, afirmó que hasta el momento se pronostican condiciones climatológicas estables para la Semana Santa, por lo que se espera que se produzca el desplazamiento de más de cuatro millones de personas hacia distintos puntos del país durante el asueto.

“Yo entiendo que sí, porque si hacemos un análisis de lo que es la parte meteorológica, hasta ahora gracias a Dios no se avista ninguna situación atmosférica que impida el desplazamiento de la población”, explicó.

Recordó que cuando llueve o hay oleajes anormales muchas personas prefieren no salir de sus hogares, pero esa no es la realidad climática hasta el momento, según los pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología.

Sobre los resultados de los operativos que realiza en COE por los feriados de Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y otros fines de semana, Méndez negó que la institución que dirige ofrezca cifras por debajo de la cantidad de víctimas que se producen.

“Hay una situación con los medios, que nos aglutinan con las estadísticas de las riñas de la Policía Nacional, el tema de las armas blanca y de fuego y nosotros como COE atendemos solo cuatro variables que son prevención en accidentes de tránsito, intoxicación por alcohol, alimentos y asfixia por inmersión”, aclaró el funcionario.

Igualmente aclaró que el operativo inicia el Jueves Santo a las 2:00 de la tarde y concluye el Domingo de Resurrección a las 6:00 de la tarde, por lo que los incidentes que se produzcan entre lunes y miércoles no se registrarán en las estadísticas del operativo.

“Esa parte quería señalarlo para que no se crea o se diga que nosotros abultamos estadísticas o cifras. A nosotros no nos interesa esa parte, porque son cosas que lamentablemente ocurren en nuestro país y que no son provocadas por las autoridades”, dijo el funcionario al ser entrevistado en el programa D´AGENDA .

A propósito de resultados, el general Méndez advirtió que este año solo se emitirá un boletín conteniendo todas las informaciones del operativo de Semana Santa, y será suministrado en rueda de prensa el lunes 22 de abril en horas de la mañana.