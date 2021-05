$!Seaboard: es desafortunada resolución de Medio Ambiente

La empresa Transcontinental Capital Corporación LTD (Seaboard) consideró desafortunada la resolución 0022-2021 del Ministerio de Medio Ambiente, que rechaza la operación de las barcazas generadoras de electricidad Estrella del Mar II y Estrella del Mar III en el río Ozama y otorga dos años de plazo para hacer las compensaciones adecuadas.

Armando Rodríguez, gerente general de la empresa, dijo que la resolución no tiene ninguna base porque o cita falta alguna, incumplimiento, contaminación, incidentes en los 30 años que tienen de operación en el país.

Recordó que la Ley prevé este tipo de instalaciones para generar energía eléctrica y manifestó que la resolución confirma que tienen permiso ambiental para operar ambas plantas y que están autorizados mediante permiso ambiental para operar hasta el 2025.

“Nuestra concesión ha sido violentada, la concesión es un contrato entre el Estado y nosotros, donde el Estado nos permite operar aquí, la concesión establece cuales son las violaciones que pudieran darse para reclamar una compensación”, dijo.

Advirtió que cualquier violación a los acuerdos está contemplada en la Ley y que una compensación por violación conllevaría al pago a la empresa de cientos de millones de dólares que tendría que buscar el Estado para resarcir los daños a la empresa energética.

“Nosotros estamos evaluando todas muestras opciones legales y de acercamiento posibles, de diálogo para evitar que esto sea así. La pregunta más correcta es que si en dos años es país estaría en condiciones de que las planta no estén aquí en esta ubicación donde responde a unas necesidades del sistema eléctrico nacional”.

Rodríguez dijo desconocer el origen de por qué se rechaza la planta en el río Ozama porque no contaminan y dejó entrever que pudieran ser sectores interesados de la competencia que han creado un circo alrededor del tema con propósitos que dijo desconocer.

El ejecutivo empresarial manifestó que sorprende que fuera el pasado viernes en la tarde y luego de pagar más de mil millones de pesos en impuestos, que el Ministerio de Medio Ambiente entregue la resolución y aunque entienden que ambos temas no tienen conexión no deja de tener suspicacia.

“Los ambientalistas sabían que venía la planta, nadie dijo nada, los moradores de la Zona Colonial sabían que venía la planta y no dijeron nada, de hecho nunca han dicho nada porque nunca han protestado , los moradores de Villa Francisca sabían que veía la planta y no dijeron nada , al contrario nos apoyan ciento por ciento, la Academia de Ciencias no había dichos nada sabiendo que venía la planta, pero por alguna razón que desconocemos o la motivación de alguna parte interesada creemos que se ha creado un circo alrededor de esto”.

El gerente general de la empresa Transcontinental Capital Corporación LTD informó que la planta Estrella del Mar III está desde el domingo al lado de la Estrella del Mar II, cuyo propósito es venderla fuera del país. La que actualmente está en operaciones aporta al sistema eléctrico nacional 108 megavatios y la nueva 146 que totalizaría una producción de 254 megavatios.